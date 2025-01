Regierungsverhandlungen: Van der Bellens Verständnis für "Geduldsprobe"

Alexander Van der Bellen sprach in diesem Zusammenhang von einer "Geduldsprobe für uns alle". Er verglich die langwierigen Regierungsverhandlungen mit der Suche nach einem Interessenausgleich in Familien. "Gegensätze verheiraten" Es gelte dabei auch, über die "ganz grundlegende Frage" nachzudenken, nämlich: "In welchem Land wollen wir leben?" Er glaube an ein Land inmitten Europas, das es versteht, "Konflikte nicht in Unversöhnlichkeit enden zu lassen, sondern Gegensätze zu verheiraten", sagte