Regierungsprogramm: Keine großen Würfe bei Klima- und Umweltschutz

Jedoch soll unter der Ampelkoalition das Umweltressort - wieder ohne die Energie- und Verkehrsagenden - auch wieder mit dem Landwirtschaftsministerium zusammengeführt werden. Am Ziel der Klimaneutralität 2040 wird festgehalten, eine neue "Governance-Struktur" soll diese ermöglichen, insgesamt gibt es keine großen Würfe.

Klimaschutz wird eingangs in der Präambel gemeinsam mit Umweltschutz als ein "zentrales Anliegen" bezeichnet. An konkreten Vorhaben wird im Umweltkapitel die "Schaffung einer Governance-Struktur" zur Erreichung der Klimaziele genannt, wie auch ein Klimagesetz, "das den regulatorischen Rahmen für Maßnahmen, Werkzeuge und Governance zur Erreichung der Klimaziele und der Klimaneutralität, der Klimawandelanpassung und der Kreislaufwirtschaft" schafft. Das im schwarz-grünen Regierungsprogramm vorgesehene "Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Reduktionspfaden bis 2040 und verbindlichen Zwischenzielen bis 2030" samt Sektorzielen wurde ja bekanntlich nicht umgesetzt.

Verbindliche Obergrenzen für Gesamtemissionen

Die noch im vorigen Regierungsprogramm erwähnten spezifischen Sektorziele sind zwar aus dem österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) vom August 2024 gestrichen worden, sind im neuen Regierungsprogramm aber wieder zu finden. So heißt es, dass die neue Steuerungsgruppe einerseits einen Klimafahrplan erstellen wird, der "indikative Reduktionspfade bzw. Treibhausgasbudgets für jeden Sektor beinhaltet, denen Projektionen der Emissionsentwicklungen gegenübergestellt werden". Jedoch ist dann erst bei den jährlichen Obergrenzen für Gesamtemissionen von einer Verbindlichkeit die Rede. Und was den NEKP betrifft, so soll dieser von der neuen Bundesregierung überarbeitet werden.

Task Force für Klimawandelanpassung

Im Unterkapitel "Klimawandelanpassung und Schutz vor Naturgefahren" wird die Einrichtung einer entsprechenden Task Force mit Mitgliedern aus Wissenschaft und Technik zur Beratung der Bundesregierung angekündigt. Erwähnt wird die Notwendigkeit "v.a. auch öffentliche Infrastruktur anpassungsfähiger an die Erderhitzung und Extremwetter zu machen".

Beim Thema "Kreislaufwirtschaft" heißt es beim Einwegpfand, dass "Kleinstbetriebe" von der Rücknahmepflicht ausgenommen werden sollen. Es folgt ein Bekenntnis, dass aktiver Bodenschutz einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von "Grün- und Freiräumen" leiste, eine verbindliche Obergrenze für den Bodenverbrauch findet sich jedoch nicht. Zum Reizthema "Wolf" heißt es, dass sich die Bundesregierung "für ein systematisches Monitoring und die Erarbeitung einer Definition des günstigen Erhaltungszustandes für das Großraubtier" einsetzen werde.

