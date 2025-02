Regierungsprogramm ist fertig, beim Personal gibt es noch Diskussionen

Morgen, Donnerstag, wollen ÖVP, SPÖ und Neos ihre Vorhaben für die kommende Legislaturperiode präsentieren. Am Mittwoch wurde im Parlament über letzte Details zu den Pensionen verhandelt. Parallel dazu wurde eifrig am Regierungsübereinkommen geschrieben. Halten die Pläne, dann wird es morgen am späten Vormittag im Parlament von den drei Parteichefs Christian Stocker (VP), Andreas Babler (SP) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) vorgestellt.