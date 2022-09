Regierungskoalitionen in den Ländern: ein buntes Bild

Die Farben der in den Bundesländern tätigen Regierungskonstellationen bieten ein buntes Bild. Kommt, was als wahrscheinlich gilt, in Tirol eine ÖVP/SPÖ-Koalition zustande, so wird dies die aktuell dritte Zusammenarbeit dieser beiden Parteien sein. Wobei in Tirol ebenso wie in der Steiermark die ÖVP als stimmenstärkste Partei den Landeshauptmann stellen wird, in Kärnten sind die Schwarzen Juniorpartner der SPÖ.

Die Grünen sind dann nur noch in zwei Ländern Koalitionspartner in einer Landesregierung: in Vorarlberg – wie bisher in Tirol – mit der ÖVP und in Salzburg in einer Dreierkoalition aus ÖVP, Grünen und Neos. In Wien kündigte Michael Ludwig (SP) nach der Wahl im Herbst 2020 die Koalition mit den Grünen auf und regiert seither mit den Neos. Eine "echte"Alleinregierung gibt es derzeit nur im Burgenland, wo die SPÖ Anfang 2020 die absolute Mehrheit holte.

"Sonderfälle" sind Oberösterreich und Niederösterreich, denn nur noch dort gilt der Regierungsproporz, der in anderen Ländern abgeschafft wurde. Beim Proporz sind die Landtagsparteien ab einer gewissen Stärke (in Oberösterreich rund neun Prozent) in der Regierung vertreten. In Oberösterreich haben ÖVP und FPÖ in einem Arbeitsübereinkommen ihre Kooperation vereinbart und stützen sich mit sieben von neun Regierungssitzen auf eine solide Mehrheit. Je einen Regierungssitz haben SPÖ und Grüne. 2015 hatte die ÖVP nach zwölf Jahren die Zusammenarbeit mit den Grünen beendet.

In Niederösterreich, wo Anfang 2023 die nächste Landtagswahl ansteht, regiert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) derzeit mit absoluter Mehrheit im Landtag. In Niederösterreich sind sechs Regierungssitze von der ÖVP, zwei von der SPÖ und einer von der FPÖ besetzt.