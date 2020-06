Regierungsklausur: Bauernbund begeistert, Caritas fehlt Solidarität

Hochzufrieden mit dem 400 Millionen Euro schweren Maßnahmenpaket für Land- und Forstwirtschaft der Regierung hat sich der Bauernbund gezeigt. Es handle sich um das "größte Entlastungspaket seit vielen Jahren für die Bauernfamilien", sagte Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Auch Senioren- und Familienbund begrüßten die Maßnahmen. Der Caritas geht hingegen eine nachhaltige Sozialpolitik ab.

Caritas fordert Solidaritätsmilliarde

Neben den milliardenschweren Hilfen für die Wirtschaft brauche es eine "Solidaritätsmilliarde für Menschen in Not", bekräftigte Caritas-Präsident Michael Landau. Die von der türkis-grünen Koalition geplanten Einmalzahlungen für arbeitslose Menschen und Familien könnten zwar "akute Not lindern, eine nachhaltige Sozialpolitik können sie aber nicht ersetzen". Zudem müsse aktive Arbeitsmarktpolitik betrieben werden, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.

Positiv reagierte dagegen Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. "Mit dem heute präsentierten, umfangreichen Hilfspaket setzt die Bundesregierung an den richtigen Stellen an, um Österreich nach der Gesundheitskrise mit Entlastungen und Konsumbelebung wieder auf die Überholspur zu bringen", betonte sie laut Aussendung.

Der Familienbund hob vor allem den Familienbonus von 360 Euro pro Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe hervor. Die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) lobte ausdrücklich die rückwirkende Erhöhung der Pensionen für Bauern. Umweltdachverband, WWF Österreich und andere Umwelt-NGOs zeigten sich wiederum angesichts der Klimaschutz- und Biodiversitäts-Maßnahmen erfreut.

Die Gemeinden partizipieren an dem Hilfsprogramm insofern, als dass die Fördermöglichkeiten beim kommunalen Investitionsprogramm ausgeweitet wurden. So können Fördermittel jetzt unter anderem für die Kinderbetreuung in den Sommerferien, die Sanierung von Gemeindestraßen oder die Schaffung von Radwegen verwendet werden. "Diese wichtige Maßnahme wird den Investitionsturbo in den Regionen zünden", gab sich Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl überzeugt.

"Ein Tropfen auf den heißen Stein"

Nicht weit genug gehen die Hilfsmaßnahmen für den Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverband Österreich (GVV). Das Gemeindepaket im Umfang von einer Milliarde Euro sei "nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein", meinte SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross. Der Vorschlag der Bundesregierung berücksichtige nicht, dass die Gemeinden vor allem ein Liquiditätsproblem haben und vielfach nicht den notwendigen Grundbetrag aufstellen könnten, um in den Genuss von Förderungen zu kommen.

Weiterhin komplett im Stich gelassen fühlen sich Vertreter von gemeinnützigen Organisationen. "Auch bei der Regierungsklausur scheint es wieder nicht um die Hilfe für Gemeinnützige gegangen zu sein, die Hilfsmaßnahmen bleiben weiterhin eine bloße Ankündigung", sagte Sebastian Bohrn Mena, der Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. "Es ist unverständlich für mich, wieso man es schafft, Fluglinien zu retten und Sektsteuern abzuschaffen, aber die Freiwilligen in dem Land derart im Stich lässt."

"Kluge und ausgewogene Prioritäten"

Bei den Vertretern der Wirtschaft stoßen die Hilfen hingegen auf breite Zustimmung. "Im Paket sind Maßnahmen für besonders hart betroffene Branchen, sowie breit wirksame Investitionsmaßnahmen enthalten", sagte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. Die Regierung setzte "kluge wie ausgewogene Prioritäten", hieß es seitens der Industriellenvereinigung (IV).

Viele Vorschläge der Wirtschaft seien aufgegriffen worden, meinte Mahrer weiter. Das Motto sei "runter mit den Steuern, rauf mit den Investitionen. Nur so kommen wir aus der Krise. Wir setzten uns jetzt für eine rasche Umsetzung der Ankündigungen ein." Besonders begrüßenswert seien die Verlängerung des Fixkostenzuschusses, der Verlustrücktrag, das Kreditmoratorium sowie die Senkung der Umsatzsteuer in Gastronomie, Kunst, Kultur und im publizistischen Bereich.

Auch IV-Generalsekretär Christoph Neumayer betonte, dass Empfehlungen aus der betrieblichen Praxis aufgegriffen worden seien. Bei umsichtiger und rascher Umsetzung böten diese eine klare Perspektive für Unternehmen und Beschäftigte sowie Potenzial für den Standort. "Optimismus und ein investitionsgetriebenes Wachstum sind der sicherste und nachhaltigste Weg aus der Krise, ein Weg, der Wachstum und Arbeitsplätze stärkt", so Neumayer. Genau in diese Richtung werde die vorgestellte Investitionsprämie wirken.

Corona-Hilfen für SPÖ zu wenig

Die SPÖ schießt sich unterdes weiter auf Türkis-Grün ein: Auch die jüngsten Corona-Maßnahmen, die die Regierung im Zuge ihrer Klausur präsentiert hat, sind der Oppositionspartei zu wenig. So brauche es etwa eine nachhaltige Erhöhung des Arbeitslosengeldes, kündigte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner entsprechende Anträge im Nationalrat Mittwoch und Donnerstag an. Details dazu im Video:

Die Bundesregierung habe in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel angekündigt und versprochen, bei den Betroffenen seien die Hilfen aber "zu spät, zu wenig oder gar nicht" angekommen, bekräftigte Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Bei der derzeit stattfindenden Regierungsklausur seien noch einmal diverse Unterstützungen angekündigt worden, aber "bei wem und wann werden diese 15 Milliarden ankommen?", fragt sich die SPÖ-Chefin.

"Nicht nachhaltige Almosenpolitik"

Die geplante Einmalzahlung von 450 Euro für Arbeitslose bezeichnete Rendi-Wagner einmal mehr als nicht nachhaltige "Almosenpolitik", außerdem solle das Geld offenbar erst im Herbst am Konto der Betroffenen ankommen - bis dahin seien es aber noch viele Monate. "Diese Zeit haben wir nicht", es brauche jetzt keine "Showpolitik", sondern "jetzt braucht es einen Plan, es braucht Mut und es braucht Entschlossenheit", sonst drohe im Herbst mit einer zweiten Pleitewelle der Unternehmen und noch mehr Arbeitslosen ein Desaster, warnte Rendi-Wagner.

Im Nationalrat will die SPÖ mehrere Anträge zu ihren Vorstellungen einbringen, darunter eine Erhöhung der Nettoersatzrate von 55 auf 70 Prozent. Auch wollen die Roten am Mittwoch eine Kurzdebatte zum Thema Arbeitslosigkeit initiieren. Rendi-Wagner appellierte an die Regierung, "endlich vom Reden ins Tun zu kommen".

"Verzweifelter Spendieraktionismus"

Auch die Neos haben die Performance der Regierung in der Coronakrise kritisiert. Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger warf der türkis-grünen Koalition vor, völlig unkoordiniert das Steuergeld aus dem Fenster zu werfen und sie sprach einigen Regierungsmitgliedern die Kompetenz ab. "Das sind teilweise Ministerdarsteller", sagte Meinl-Reisinger am Dienstag.

"Wer rasch hilft, hilft doppelt. Das Problem ist nur, dass die Regierung nicht rasch geholfen hat", sagte die pinke Chefin bei einer Pressekonferenz. Viele Unternehmen hätten das Vertrauen verloren. Die Regierung habe die Auswirkung des Corona-Lockdowns auf die Wirtschaft massiv unterschätzt. Die Wirtschaftshilfen seien falsch aufgesetzt worden. "Einem Ertrinkenden wirf man den Rettungsring rasch zu", das sei aber nicht passiert. "Was wir erlebt haben, ist Bürokratismus in Reinkultur uns jetzt greift man zur Gießkanne" und verschwende plan- und koordinierungslos Steuergeld, kritisierte Meinl-Reisinger. "Es fehlt an Substanz und an Plan."

"Verarschung der Arbeitslosen"

Als "Krisenklausur" bezeichnete FPÖ-Klubchef Herbert Kickl das Treffen der Regierungspartner ÖVP und Grüne. Es gebe kein Gesamtkonzept bei der Abfederung der Coronamaßnahmen, stattdessen werde überall nachgebessert. Als Beispiel nannte der Freiheitliche etwa die Ankündigung einer Mehrwertsteuersenkung im Gastronomiebereich. An die Konsumenten würde diese Maßnahme nicht weitergegeben, auf Hoteliers vergessen.

Die FPÖ hält indes ihre eigenen vier Punkte bereit, wie etwa die volle Entschädigung aller betroffenen nach dem Epidemiegesetz sowie einen 1.000-Euro-Gutschein für alle Österreicher "vom Baby bis zum Greis", um einen Konjunkturimpuls zu setzen. Eine Einmalzahlung sei eine "Verarschung der Arbeitslosen in Österreich", stattdessen gehörten Arbeitslosengeldes und Notstandshilfe angehoben. Mehrwertsteuersätze will die FPÖ in allen Bereichen halbieren.