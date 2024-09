Regierungsbildung: Van der Bellens Optionen und blaue Signale

Van der Bellen gelobte Kickl 2018 als Innenminister an.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss nach der Wahl die Regierungsbildung orchestrieren. Viel Zeit will er sich offenbar nicht lassen. Geplant ist, die Parteichefs ab Dienstag nach der Wahl zu Gesprächen zu laden. Bisher hat sich Van der Bellen nicht in die Karten schauen lassen, wie er es anlegen wird. Es läuft auf zwei Optionen hinaus. Der Bundespräsident betraut den Gewinner der Wahl mit der Regierungsbildung. Das wäre, wenn die Umfragen stimmen, die FPÖ mit Herbert Kickl an der