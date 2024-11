Regierungsbildung: Oberösterreich stellt das größte Verhandlungsteam

"Es werden intensive Verhandlungen, die mit hohem Tempo und der nötigen Sorgfalt geführt werden" – diese Ankündigung hat Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) gestern den am Donnerstag beginnenden "tiefen Regierungsverhandlungen" zwischen ÖVP, SPÖ und Neos vorausgeschickt. Optimisten gehen davon aus, dass ein Abschluss bis zum Jahreswechsel möglich ist. Die (noch nicht festgelegten) Untergruppen eingerechnet, sollen an die 300 Personen an den Verhandlungen teilnehmen.