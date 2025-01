Regierungsbildungsauftrag an Kickl: Von "unausweichlich" bis "schwer erträglich"

SPÖ-Chef Andreas Babler warnt angesichts des Regierungsbildungsauftrags an die Freiheitlichen vor einem "radikalen Kürzungskurs" unter Blau-Schwarz. "Die Sozialdemokratie bleibt die Kraft, die Seite an Seite mit der Bevölkerung steht, unser Land schützt und wieder aufbaut", meinte er auf X.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lesen Sie auch: Van der Bellen gibt Kickl den Regierungsbildungsauftrag

Als "unausweichlich" hat Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos den Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten an FPÖ-Chef Kickl "nach der Kehrtwende der ÖVP" bezeichnet, "wenn man nicht direkt in Neuwahlen gehen will". Hoyos gab sich gespannt, ob Kickl nun selbst Lösungen "zu den vielen von ihm und seiner Partei stets scharf kritisierten Zuständen" zuwegebringen werde. Neben einem klaren Reformwillen, einer Konsolidierung des Budgets, inklusive Kampf gegen die Rezession und einer Aufholjagd in der Bildung erwarten sich die Pinken unter anderem ein "klares Bekenntnis zu Österreichs aktiver Rolle in der EU, internationalen Verträgen wie den Menschenrechten".

Grüne beklagen "Wählertäuschung"

Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer beklagte auf X die "Wählertäuschung der ÖVP". Diese habe ihre "Geschichte als Europa-Partei und christlich-soziale Kraft dem puren Machterhalt" geopfert. Kickl bezeichnete Voglauer mit dessen Ablehnung von Skyshield und dessen Annäherung an das "mörderische Putin-Regime" als "Gefahr für Österreich", so Voglauer: "Unsere Demokratie ist standhaft und wehrhaft, wenn wir wachsam bleiben. Wir Grüne werden unseren Beitrag dazu leisten."

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Weiterer düsterer Höhepunkt"

Einen "weiteren düsteren Höhepunkt auf dem Weg in das europäische Vergessen" ortet das Internationale Auschwitz Komitee im Regierungsbildungsauftrag an Kickl. "Dass immer mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimme rechtsextremen Parteien anvertrauen und auf ideologische Rezepturen setzen, die Europa schon einmal in den Abgrund gestürzt haben", sei "schmerzlich und empörend", findet Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees: "Die Tatsache, dass nun in Österreich mit der FPÖ eine Partei mit der Regierungsbildung beauftragt wird, die wie kaum eine andere in rechtsextreme und neonazistische Denkweisen und Aktivitäten verstrickt ist, ist für Überlebende des Holocaust besonders schwer erträglich."

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Demonstranten riefen "Nazis raus"

Vor der Hofburg hatten sich während des rund einstündigen Gesprächs zwischen Kickl und Van der Bellen hunderte lautstarke Demonstranten versammelt. Sie riefen "Nazis raus", auch Buhrufe waren zu hören. Nachdem Kickl die Hofburg verlassen hatte, löste sich die Kundgebung wieder auf.

Artikel zum Thema: Lauter Protest vor Hofburg gegen möglichen FPÖ-Kanzler

Offen war vorerst noch, wann und in welcher Form die FPÖ nun Stellung beziehen wird. Aus der Partei hieß es, dass am Dreikönigstag keine Stellungnahme geplant war. Auch eine Reaktion der ÖVP stand aus.

Zu Wort meldete sich die Freiheitliche Wirtschaft: Deren Generalsekretär Reinhard Langthaler erklärte, dass die Freiheitliche Wirtschaft bereit sei, ihre Expertise in die Verhandlungen einzubringen und notwendige Reformen für die Stärkung der österreichischen Wirtschaft mitzugestalten. Um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, seien "klare Schritte" nötig wie die Entlastung bei Arbeits- und Energiekosten sowie ein radikaler Bürokratieabbau, hieß es in einer Aussendung.

Wallner begrüßte Entscheidung

Von ÖVP-Seite meldete sich Vorarlbergs ÖVP-Landeshauptmann und Landesparteiobmann Markus Wallner zu Wort. Er begrüßte die Entscheidung des Bundespräsidenten, den Regierungsbildungsauftrag "ohne weitere zeitliche Verzögerung zu vergeben", wie er erklärte. Österreich brauche "rasch eine handlungsfähige Bundesregierung, die sich um die derzeitigen Herausforderungen kümmert", so Wallner, der seit der vergangenen Landtagswahl im "Ländle" mit der FPÖ regiert.

Die Volkspartei unter dem geschäftsführenden Bundesparteiobmann Christian Stocker sei bereit, in "erste Gespräche" mit der FPÖ unter Kickl einzutreten: "Die Alternative dazu wäre eine Neuwahl, was ich derzeit angesichts der sehr angespannten Wirtschafts- und Budgetlage mit Sicherheit für den falschen Weg halte."

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Reaktionen vorliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.