Heute um 16.30 Uhr wollen Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) im Detail verraten, wie man auf die zweite Corona-Welle reagiert. Doch schon am Freitag, an dem die Zahl der Neuinfektionen nah an die 10.000er-Marke reichte, war klar, dass es um den zweiten Lockdown nach dem Frühjahr gehen wird. Hauptargument soll die zunehmend prekäre Versorgungslage an immer mehr Spitälern sein.