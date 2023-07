Regierung will Kassenärzte mit "Startbonus" locken

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigten ein Maßnahmenpaket gegen die medizinischen Versorgungsengpässe an, für das der Bund heuer 200 Millionen Euro bereitstellen werde. Eine zentrale Anstrengung betrifft die schon mehrfach angekündigte Schaffung und Besetzung von 100 Kassenarztstellen. Bis Jahresende sollen vor allem Kassenpraxen für Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde und Gynäkologie entstehen. Dort sei der Mangel am größten.

Neu ist, dass es dafür einen monetären Anreiz geben soll. Pro neue Praxis sollen heuer bis zu 100.000 Euro an „Startbonus“ ausgeschüttet werden. „In Summe brauchen wir 500 Stellen“, sagte Rauch, der für die Allgemeinmedizin auch eine Aufwertung in der universitären Ausbildung ankündigte. Geplant sei die Schaffung eines „Facharztes für Allgemein- und Familienmedizin“. Eine Novelle des Ärztegesetzes dazu gehe im Sommer in Begutachtung.

Die bereits im Nationalrat beschlossene Reform der Primärversorgung zur Entlastung der Spitäler habe „einen wahren Boom“ ausgelöst, sagte Rauch. 44 Primärversorgungszentren (PVZ) gebe es bundesweit bereits, 30 seien in der Pipeline, darunter fünf für Kinder.

"Werde ein bissl grantig"

Im Gegensatz zur Regierung ging die ÖGK davon aus, dass es heuer nicht mehr gelingen werde, 100 neue Kassenstellen zu besetzen. „Ich werde ein bissl grantig, wenn das nicht als großer Wurf erkannt wird“, sagte Rauch. Nicht ohne den Hinweis auf die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen, in denen es auch um größere Strukturreformen im Gesundheitswesen gehen soll. Zwischen Bund und Ländern herrschte hier zuletzt ein Reizklima.

Medikamentenengpass

Ein Thema des Sonderministerrats, der diesmal schlicht im Kanzleramt abgehalten wurde, war auch der Medikamentenmangel, der im vergangenen Winter etwa Asthmasprays für Kinder betroffen hat. Demnach soll die gesetzliche Pflicht der Pharmaindustrie zur Bevorratung verstärkt werden. Apotheken sollen dann auch auf Wirkstoffe zurückgreifen können, um selbst Medikamente zubereiten zu können.

Verlängert wird das Projekt „Gesund aus der Krise“ zur psychosozialen Gratis-Versorgung für 10.000 Kinder und Jugendliche. SP-Klubchef Philip Kucher warf der Regierung einen „Marketing-Gag“ vor, weil schon jetzt 300 Kassenarztstellen nicht zu besetzen seien. Neos-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler sah die strukturellen Probleme unangetastet.

