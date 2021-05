Regierung will Impftermine für alle

Mit Vizekanzler Werner Kogler hat gestern das dritte Regierungsmitglied die erste Teilimpfung (Biontech/Pfizer) gegen Corona erhalten. Als 59-Jähriger war der Grünen-Chef gemäß Wiener Impfprogramm an der Reihe. Vor ihm immunisiert wurden der 65-jährige Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) und noch als praktizierender Arzt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler Bild: APA

Gemeinsam mit Kanzler Sebastian Kurz (VP) kündigte Mückstein nach einer Runde mit Experten die Aufhebung der Alterspriorisierung "per Verordnung in den nächsten Tagen" an. Die Empfehlung an die Bundesländer, beim Impfplan nach Altersstufen vorzugehen, bleibe zwar aufrecht. Jedes Land kann es damit aber niedergelassenen Ärzten freistellen, "nach dem individuellen Risiko" Termine zu vergeben, sagte Mückstein.

Kurz rechnet damit, dass bald alle Bundesländer (wie aktuell nur Niederösterreich, Anm.) die Impftermine für alle Altersgruppen freigeben werden. Bisher hätten etwa 40 Prozent der in Österreich impfbaren Menschen den ersten Stich erhalten. Möglich sei die Öffnung auch, weil mit 400.000 bis 500.000 Dosen, die derzeit wöchentlich geliefert würden, die Tage des Impfstoffmangels endgültig vorbei sein dürften. Bereits für "die nächsten Tage oder sogar Stunden" kündigte Mückstein einen weiteren Fortschritt an: Bis dahin soll die Freigabe des Vakzins von Biontech/Pfizer für die Zwölf- bis 15-Jährigen durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA Realität sein. In dieser Altersgruppe könne dann über den Sommer ein qualifizierter Anteil immunisiert werden.

Impfung für alle noch diese Woche Auch unter 50-Jährige können jetzt ganz regulär zum Impfen dran kommen. Und zwar über die Hausärzte. Die Regierung gibt heute grünes Licht.

Fällt die Maskenpflicht?

Angesichts des Impffortschritts und der derzeit niedrigen Infektionszahlen will die Regierungsspitze am kommenden Freitag (28. Mai) mit Experten und den Landeshauptleuten über weitere Lockerungsschritte beraten. Dass dabei auch die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, fallen könnte, wollte der Kanzler nicht ausschließen. "Aber wir werden nicht leichtsinnig werden", sagte Kurz. Ziel bleibe die Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer.

Angelaufen seien die Vorbereitungen auf eine dritte Impfkampagne im Herbst. Obwohl es noch keine genauen Daten gebe, gehe man davon aus, dass der CoV-Schutz je nach Präparat "sechs bis neun Monate einigermaßen gesichert" sei, sagte der Impfspezialist Herwig Kollaritsch. Daraus ergebe sich, dass im Herbst "nicht auf den Tag genau" eine Auffrischungsimpfung nötig sein werde, aber rechtzeitig zum "erhöhten Infektionsdruck" mit Beginn der kühleren Jahreszeit. Denn das Virus werde nicht verschwinden.

Auf der Corona-Ampel ist nur noch Vorarlberg rot. Burgenland und Niederösterreich wurden auf Gelb gestellt (Rest auf Orange).