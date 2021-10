Das "dünne Eis", auf dem Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) die türkis-grüne Koalition im Antrittsinterview vor eineinhalb Wochen gesehen hatte, ist in den vergangenen Tagen noch nicht härter geworden. Auch nach dem gestrigen Ministerrat am Nationalfeiertag griff der Neo-Kanzler zu diesem Sprachbild, um die Fragilität der Regierungszusammenarbeit nach dem Rückzug von Kanzler Sebastian Kurz (VP) zu beschreiben. Dazu passt, dass das von Schallenberg angekündigte "Get Together" der