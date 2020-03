Regierung verlängert Maßnahmen Appell an Bürger: "Halten Sie durch"

Die Regierung verlängert im Kampf gegen das Coronavirus den am vergangenen Wochenende verordneten Notbetrieb im öffentlichen Leben. Bis zum 13. April, Ostermontag, bleiben also "aus heutiger Sicht" alle Schulen, Lokale und für die Grundversorgung nicht notwendigen Geschäfte geschlossen. Die Verlängerung wurde von Tirol für die landesweite Quarantänebestimmung übernommen. Aufrecht bleiben auch die Einschränkungen im öffentlichen Raum. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) verknüpfte die Botschaft mit einem dringenden Appell an die Österreicher: "Halten Sie durch, nicht nachlassen!"

Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) begründeten den Schritt mit ersten Erfolgen der Strategie der rigoros eingeschränkten sozialen Kontakte, mit der man eine "Reduktion der Ansteckungen" schaffen will.

Die Lage in Österreich:

Die Lage in Oberösterreich

Die Lage weltweit

Die Zahlen dazu lieferte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Vor zwei Wochen sei die Zahl der Neuinfektionen täglich um 40 Prozent gestiegen. Das wäre für die Kapazitäten des Gesundheitssystems "dramatisch" gewesen. Derzeit liege man bei 20 Prozent. Ein "Silberstreif am Horizont", so Anschober. In einer Woche werde man sehen, ob das verlängerte Paket weiter Wirkung zeige. Er warne aber davor, zu glauben, "dass das Schlimmste überstanden" wäre. Ein Nachlassen wäre das Kontraproduktivste, was wir machen könnten.

Man müsse jetzt auch jene fünf Prozent der Menschen überzeugen, die sich etwa der "so wichtigen Regel, einen Meter Abstand zu halten", widersetzen, sagte Innenminister Karl Nehammer (VP). An den zuletzt sonnigen Tagen habe die Polizei 1200 Anzeigen an Unbelehrbare verteilt (Höchststrafe 3600 Euro, 136 Anzeigen in Oberösterreich). Um die Präsenz zu erhöhen, wird die Polizei ab sofort von Soldaten entlastet, die etwa die Sicherung von 30 Objekten, darunter zahlreiche Botschaften in Wien, übernehmen. Im Endausbau sollen es 3500 Soldaten sein. Nehammer warnte auch vor "Geschäftemacherei mit der Not". Im Internet gebe es viele dubiose Angebote rund um die Corona-Krise. Im Zweifel solle man sich an die Hotline (0800 555 621) wenden.

Kurve flach halten

Das große Ziel der Maßnahmen sei, zum Höhepunkt der Infektionswelle die Kurve möglichst flach zu halten. "Damit nicht Menschen sterben, weil sie keine Versorgung mehr haben können", verwies Kurz wieder auf die Überlastung der Spitäler in Norditalien. Selbst wenn es gelingen sollte, bis 13. April keine Zuwächse bei den Infektionen zu haben, könne man nicht "von heute auf morgen sagen: Jetzt ist es geschafft". Das System werde "im Idealfall schrittweise wieder hochgefahren".

Dem Vernehmen nach soll in der Regierung auch überlegt worden sein, Homeoffice in einigen Bereichen zu verordnen. Man bleibe aber beim "dringenden Appell", Heimarbeit zuzulassen, wo es möglich ist, so Anschober. Die Zahl der Corona-Testungen (bisher rund 15.600) soll in den nächsten Tagen noch einmal "drastisch erhöht" werden, vor allem bei Spitalsmitarbeitern. (luc)

Info-Portal

Das Gesundheitsministerium hat ein Corona-Info-Portal eingerichtet. Unter info.gesundheitsministerium.at sieht man etwa die aktuelle Zahl der Infektionen, heruntergebrochen auf Bezirk, Schwere und Patientenalter. Am Freitag wurde ein kurzfristiges Datenleck bekannt, über eine interaktive Grafik konnten manche Details zu einzelnen Fällen abgerufen werden. Das Problem wurde bereinigt, die Grafik entfernt.

