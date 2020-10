Regierung verkündet weitere Maßnahmen

Ob es sich um Registrierungspflicht in der Gastronomie oder um eine Verschärfung der Maskenpflicht handelt: Mit konkreten Angaben hielt man sich bisher zurück. Fest steht allerdings: Die Landeshauptleute sind sich in ihrer Forderung nach bundesweit einheitlichen Vorgaben einig. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer sprach sich klar für Maßnahmen aus, "die für ganz Österreich gelten". Gerade im Bereich des Kontaktmanagements seien dringend neue Regelungen notwendig, da das System hier sehr bald an seine Grenzen stoße.

Um 10.30 Uhr treten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Rudolf Nehammer mit den geplanten Neuerungen vor die Presse. Wir übertragen live:

