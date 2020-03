Regierung stellt 100 Millionen Euro für die Pflege bereit

Das sagten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Gemeinsam mit den Bundesländern und mit dem Finanzministerium habe man ein Konzept erarbeitet, um den Ausfall ausländischer Pflegekräfte und pflegender Angehöriger, die selbst erkranken könnten, aufzufangen. Mit dem Geld sollen Hotlines in den Bundesländern ausgebaut werden, ebenso soll die Personalsituation entspannt werden. Es werde nicht möglich sein, die aktuelle Betreuungssituation aufrechtzuerhalten, betonte Anschober bei der Pressekonferenz. Es solle aber auch niemand zurückgelassen werden, sagten er und Köstinger.

Darum gebe es nun ein großes Maßnahmenpaket für Ersatzbetreuungsangebote, so der Gesundheitsminister. Es gehe um eine Notfallversorgung, bei der Betreuungsplätze etwa auch in den wegen der Coronakrise geschlossenen Reha- und Kuranstalten angedacht werden Dazu gebe es bereits Verhandlungen, so Anschober. Zudem sollen Förderungen für die Pflege flexibilisiert werden.

Bundeskanzler Kurz hatte zuvor angekündigt, dass die Testkapazitäten auf rund 15.000 pro Tag ausgebaut werden. Die Hoffnung auf einen baldigen Normalzustand haben die Regierungsspitzen gedämpft. "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt, als der Normalzustand", sagte Kurz. >>Einen ausführlichen Artikel dazu lesen Sie hier.

Im Altenheim Neuhofen an der Krems ist ein Bewohner erkrankt, inzwischen sind sieben weitere positiv getestet worden. Drei von ihnen liegen im Spital. >> Mehr dazu im OÖNplus-Artikel.

ist ein Bewohner erkrankt, inzwischen sind sieben weitere positiv getestet worden. Drei von ihnen liegen im Spital. >> Nachrichten im Überblick: Die wichtigsten Entwicklungen über die Lage in Österreich und der Welt sind hier zusammengefasst

