Regierung sieht Start der "entscheidenden Phase"

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat gestern die Österreicher auf die "entscheidende Phase" im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeschworen. Diese beginne heute mit dem stufenweisen Hochfahren des Handels, also mit den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Dies sei die zweite Etappe im Kampf gegen Corona, und sie werde deutlich schwieriger werden, kündigte Anschober an.

"Wir müssen trotz schrittweiser Öffnung die Zahl der Neuerkrankungen auf geringem Niveau halten. Das wird eine noch größere Herausforderung, wir dürfen uns durch unbedachtes Verhalten nicht alles Erreichte wieder zunichtemachen", mahnte der Gesundheitsminister. Er appellierte, "alle Sicherungsmaßnahmen konsequent zu befolgen: strikte Einhaltung der Zugangsregeln in die Geschäfte, Mindestabstand beim Warten auf Einlass, Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in den Geschäften und Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln".

"Ermutigende Entwicklungen"

Seit Ostersonntag gibt es in Österreich mehr Genesene als aktiv an Covid-19 Erkrankte. Gestern Früh lag die Zahl der aktuellen Corona-Patienten bei 6231, die der bereits Genesenen schon bei 7343. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern war laut Gesundheitsministerium mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30. März wieder unter der 1000er-Marke. Davon mussten 239 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Der tägliche Anstieg an Neuerkrankten lag zum neunten Mal in Folge unter drei Prozent.

Vor rund einem Monat hatte Österreich noch tägliche Steigerungen von 40 Prozent und mehr zu verzeichnen. "Das alles sind sehr ermutigende Entwicklungen", sagte Anschober. "Wir haben die erste Phase der Corona-Krise gut bestanden und unser Ziel der Abflachung der hohen Steigerungszahlen an Neuerkrankungen erreicht", so Anschober.

In Salzburg wurde entschieden, die Quarantäne für die acht Gemeinden Großarl, Hüttschlag, Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Flachau, Zell am See und Saalbach-Hinterglemm mit dem heutigen Dienstag aufzuheben. Die Quarantäne über die Gemeinde Altenmarkt im Pongau wird vorerst um zwei Tage verlängert.

In Oberösterreich sollen künftig die Corona-Tests verstärkt auf Personal in Spitälern und Pflegeheimen konzentriert werden. Den Einsatz der Testungen soll eine Taskforce unter der Leitung von Stefan Meusburger, medizinischer Geschäftsführer im Ordensklinikum Linz, verantworten.

