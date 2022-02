Regierung ruft Frühlingserwachen aus, aber nicht das Ende der Pandemie

In zwei Jahren Pandemie hat die Politik schon so manche hoffnungsfrohe Sprachbilder hervorgebracht, die schnell überholt waren – man erinnere sich etwa an das "Licht am Ende des Tunnels". Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) versuchten es gestern mit einer unverfänglicheren Formulierung: Sie sprachen mehrmals von einem "Frühlingserwachen".