Regierung plant Tagesstätte für Kinder auf Lesbos

Gänzlich untätig möchte man aber nicht bleiben, weshalb Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (beide VP) am Wochenende angekündigt haben, mit SOS Kinderdorf eine Tagesbetreuungsstätte für rund 500 Kinder auf der Insel Lesbos zu schaffen. Die Betreuungsstätte soll psychosoziale Unterstützung und Bildung für die Kinder sowie Beratung für Eltern anbieten. Schallenberg hat dazu Gespräche mit seinem griechischen Amtskollegen Nikolas Denidas geführt. Die Idee wurde positiv aufgenommen und eine rasche Prüfung zugesagt.

Umsetzung ist offen

Ob und wie schnell das Projekt umgesetzt werden kann, ist offen. Österreich hat sich bereit erklärt, es drei Jahre lang zu finanzieren. Eine Aufnahme von Flüchtlingen sei kein Thema, betonte Schallenberg zugleich und sprach von einer "klaren Linie". Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hingegen betonte am Samstag in einem Interview, die Grünen würden sich "in der Bundesregierung tagtäglich dafür einsetzen", eine Änderung herbeizuführen. Wie Caritas-Präsident Michael Landau im OÖN-Interview hatte auch Kardinal Christoph Schönborn dazu aufgerufen, Flüchtlinge aufzunehmen. Kritik an der Haltung der ÖVP kam von den Neos. Abgeordnete Stephanie Krisper kritisierte, man habe die "PR-Maschine" angeworfen, um "von der grundsätzlich zynischen Kaltherzigkeit der jetzigen Regierungsposition abzulenken."