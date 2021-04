Erste Details: Regierung plant Öffnungen ab 19. Mai

Ab elf Uhr tagt die Öffnungskommission der Regierung mit Vertretern der Länder, Sozialpartner und Branchen, am Nachmittag soll der Öffnungsplan präsentiert werden.

Am Freitagvormittag sickerten bereits erste Details durch. So zeichnet sich ab, dass in der Gastronomie drinnen und draußen vier Personen (Gäste aus maximal zwei Haushalten plus Kinder) an einem Tisch sitzen dürfen. Neben Masken (außer am Platz) gilt Registrierungspflicht und Reintesten. Zudem dürfte ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen kommen. Als Sperrstunde stehen 21 Uhr oder 22 Uhr im Raum.

Für Theater, Oper, Fußballstadien und Konzerte sollen zugewiesene Sitzplätze mit FFP2- samt Test- und Registrierungspflicht gelten. Für Innenräume soll eine maximale Personenanzahl von 1.500 Personen geplant sein. Outdoor dürfen maximal 3.000 Personen eine Veranstaltung besuchen.

Auch der Hobbysport soll in Hallen sowie Outdoor auf den Fußball- und Tennisplätzen für die vielen Vereine im Land endlich wieder möglich sein.

Mit der Ankündigung, dass es "Mitte Mai" so weit sein soll, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) zuletzt Raum für Spekulationen gelassen. Auch gestern in den vorbereitenden Gesprächen zeigten sich Bruchlinien: Aus den westlichen Tourismusländern kam der Ruf, schon zu Christi Himmelfahrt, am 13. Mai, Gastronomie und Hotellerie aufzusperren. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), dessen Bundesland wie Niederösterreich noch bis 2. Mai im harten Lockdown bleibt, will eher später weiter lockern, auch ein Termin nach Pfingsten (24. Mai) wurde genannt. Nun scheint sich der 19. Mai als möglicher Kompromiss durchgesetzt zu haben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fix ist, dass man für den Handel keinen Eintrittstest brauchen wird, in den anderen Bereichen schon. Wer einen längeren Hotelaufenthalt bucht, wird nicht nur vor Reiseantritt einen Test brauchen, sondern auch während des Urlaubs. Gerungen wird auch noch darum, unter welchen Auflagen Wellness- oder Fitnessbereiche aufsperren dürfen. Eine weitere heikle Frage ist die der Sperrstunde: In Vorarlberg, wo die Gastronomie seit 15. März geöffnet ist, muss um 20 Uhr Schluss sein.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sprach sich gestern für "kontrollierte und von Schutzmaßnahmen flankierte Öffnungsschritte, so konkret und breit wie möglich", aus. Sein Tiroler Kollege Günther Platter (VP) drängte auf einen "eindeutigen, klaren Zeitplan", damit die Betriebe ausreichend Vorlaufzeit haben.

VP-Staatssekretär Magnus Brunner nannte gestern den 24. Mai als möglichen Starttermin für den Grünen Pass, der Nachweise für den Zutritt erleichtert.

406 Tage, mehr als 10.000 Tote

Überschritten wurde gestern die 10.000er-Marke bei den Covid-Todesopfern in Österreich: 10.026 gemeldete Verstorbene waren es bis zum Vormittag. Den ersten Covid-Todesfall hatte es am 12. März 2020 gegeben, in den 406 Tagen seither sind im Schnitt täglich 24 Menschen mit Corona gestorben. Leicht rückläufig sind die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Intensivpatienten.