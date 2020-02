Regierung kündigt Asyl-Beratungsverträge mit NGOs

Die Verträge mit den NGOs zur Beratung von Asylwerbern wurden mit Ende Februar von der Regierung gekündigt. Damit setzt Türkis-Grün um, was Türkis-Blau geplant hatte: Ab 1. Jänner 2021 wird die im Einflussbereich des Innenministeriums stehende Bundesbetreuungsagentur (BBU) die Rechtsberatung in Asylverfahren übernehmen. Gekündigt hat die Verträge die grüne Justizministerin Alma Zadic, weil sie – wie sie sagt – an das Regierungsübereinkommen gebunden sei. Die ÖVP war nicht von diesem Vorhaben abgerückt, einziges Zugeständnis an die Grünen war die Etablierung eines Qualitätsbeirats. Die Berater und der Leiter der Rechtsberatung werden weisungsfrei arbeiten können, versicherte Zadic.

In den NGOs ist man über diese Entwicklung enttäuscht: "Die Unabhängigkeit der Rechtsberatung im Asylverfahren wird mit Ende dieses Jahres Geschichte sein", sagt Österreichs Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Wenn die rechtliche Vertretung Asylsuchender einer Bundesagentur, "die de facto eine GmbH des Innenministers ist", übertragen wird, wächst die Gefahr, dass fehlerhafte oder willkürliche Entscheidungen nicht mehr revidiert werden und der Kontrolle der Öffentlichkeit entzogen sind, kritisierten Caritas und Volkshilfe.