Jetzt live: Schulen öffnen nach Semesterferien mit Einrittstests

Die Pläne der Regierung im Überblick:

Die Schulen kehren nach den Semesterferien wieder zum Präsenzunterricht zurück. Keinen Schichtbetrieb wird es in den Volksschulen geben. Voraussetzung für alle Schulstufen sind verpflichtende Antigen-Schnelltests, und zwar für Lehrer und Schüler. Zum Einsatz kommen sollen dabei die Nasenbohrer-Tests.

Der Handel darf wieder aufsperren - mit FFP2-Maskenpflicht und weniger Kunden

Körpernahe Dienstleister wie Frisöre dürfen mit Eintrittstests öffnen

Museen, Galerien und Tiergärten öffnen

Treffen von zwei Haushalten werden erlaubt

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen bleiben

Covid-Strafen werden deutlich erhöht

Grenzregime wird "deutlich verschärft"

Verfolgen Sie das Pressestatement im Livestream:

Eintrittstests an Schulen

Eintrittstests sollen ein sicheres Aufsperren aller Schulen ermöglichen: Zwei Mal wöchentlich sollen sich Lehrer und Schüler direkt in der Schule per "Nasenbohr-Test" testen. Wie die Verpflichtung rechtlich umgesetzt wird, ist aber noch offen. Auch die Frage, wie mit Testverweigerern umgegangen wird. So könnte für Lehrer und Oberstufenschüler, die sich nicht testen, eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kommen. Jüngere Schüler ohne Test könnten vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden, für sie gäbe es dann - eingeschränkte – Homeschooling-Angebote.

Kaiser bestätigt vorsichtige Öffnungsschritte

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wollte der Regierung zwar nicht vorgreifen, bestätigte aber nach der Sitzung vorsichtige Öffnungsschritte in diesen Bereichen. Die Gefahr durch die Pandemie sei aber immer latent, betonte er. Regionale Sonderregelungen werde es nicht geben, es handle sich dabei um ein "gemeinsames Vorgehen" der Bundesländer, betonte Kaiser.

Die Notwendigkeit, ein Signal zu setzen, strich Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hervor. Immerhin seien 65 Prozent der Ansteckungen in seinem Bundesland auf den privaten Bereich zurückzuführen. Platter strich auch hervor, dass es für den Tourismus nach wie vor unglaublich schwierig sei: "Das ist eine bittere Pille." Dass Tourismus und Gastronomie frühestens im März öffnen können, stand ja schon länger fest.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte in der Mittags-"ZiB", Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe in der Besprechung mit der Opposition klar gemacht, dass Anstiege der Infektionszahlen bei Lockerungen zu erwarten seien. Daher warb auch Rendi-Wagner wieder für Vorsicht, wenn man "weit über die Schulen" öffnen wolle. Denn da bestehe die Gefahr einer dritten Welle in vier bis sechs Wochen.

Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist ein weiterer Lockdown durch das längere Stagnieren der Infektionszahlen nicht mehr gedeckt. Wie sie in einer Pressekonferenz ausführte, sollten die Schulen wieder öffnen, die Volksschule sogar ohne Schichtbetrieb, auch der Handel, Museen und Zoos sowie die körpernahen Dienstleister, wo sie Sympathien für ein Reintesten zeigte.

Auch FPÖ-Obmann Norbert Hofer tritt für Lockerungen ein, wie er zur APA sagte - das aber unter "strengsten Begleitmaßnahmen", wie dem Tragen von FFP2-Masken im Handel. Und auch psychosoziale Maßnahmen seien begleitend angesagt, findet der FPÖ-Obmann.

Verstärkung holte sich die Regierung am Montag wieder in Expertenform. Das Quartett der Berater bestand aus der Virologin Dorothee von Laer, dem Virologen Andreas Bergthaler, Uni Wien-Vizerektor Oswald Wagner und Herwig Ostermann von der Gesundheit Österreich GmbH.

Video: Gesprächsreigen im Bundeskanzleramt

Lockerung: Was sich die Regierung erhofft

Dies alles kommt, obwohl das Ziel von rund 700 Fällen pro Tag trotz der diversen Einschränkungen bei weitem nicht erreicht wurde und es angesichts der seit Wochen stagnierenden Zahlen unwahrscheinlich ist, dass der Wunsch-Wert bis zum Lockdown-Ende am 7. Februar realisierbar sein wird. Heute verzeichnete man beispielsweise über 1.100 Neuinfektionen, obwohl Montage und Sonntage stets die geringsten Werte haben.

Als Grund, warum die Zahlen nicht wie erhofft nach unten gehen, wird neben den infektiöseren neuen Corona-Varianten genannt, dass sich die Menschen immer weniger an die Regeln halten. Insofern gibt es die Hoffnung, dass mit einer gewissen Lockerung auch eine emotionale Entspannung in der Bevölkerung eintritt.

Zudem will man auf Bedenken von Experten eingehen, wonach vor allem Kinder und Jugendliche durch die eingeschränkten Möglichkeiten, Gleichaltrige zu treffen, immer stärker mit psychischen Problemen konfrontiert sind. Die Bundesjugendvertretung appellierte folgerichtig heute an die Bundesregierung, die psychosozialen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und junge Menschen keinesfalls außer Acht zu lassen. Die österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendkunde warb für eine Schulöffnung, empfahl dabei aber neben Maßnahmen wie regelmäßigem Lüften eine FFP2-Maske für Lehrer und Oberstufen-Schüler.

Video: In der ORF-"Pressestunde" hat sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für ein vorsichtiges Öffnen von Schulen und Teilen des Handels ab 8. Februar ausgesprochen.

Kein Schichtunterricht?

Eine blinde Öffnung wird es soundso nicht sein. Diskutiert wird ebene eine FFP2-Pflicht für ältere Schüler und allenfalls auch beim Personal in Kindergärten. Offen sind diverse Organisationsfragen den Unterricht an den Schulen betreffend. So wird dem Vernehmen nach überlegt, in den Volksschulen auf Schicht-Unterricht zu verzichten. Angesichts der jetzt schon ziemlich vollen Schulen könnten sonst mit dem Nebeneinander von Unterricht und Betreuung Platzprobleme entstehen. Freilich, damit gäbe es in den Volksschulen den gleichen knappen Abstand zwischen den Schülern wie bisher. Helfen könnte eine Test-Verpflichtung.

Dass Friseure aufmachen soll fix sein

Beim Handel ist die Frage, inwieweit der im Alltag relativ neu geltende Zwei-Meter-Abstand auch auf die Zahl der in den Geschäften zugelassenen Personen Auswirkungen haben wird. Dass Friseure aufmachen, ist fix. Ob dies auch für andere körpernahe Dienstleister gilt, die vielleicht weniger dringend gebraucht werden, war vorerst noch unter Verschluss. Im Kulturbereich werden sich wohl nur Museen und Bibliotheken Hoffnung auf Öffnung machen dürfen.

Verschärfungen bei Einreise möglich

Verschärfungen dürfte es bei den Einreisen geben. In Diskussion sind Landeverbote für Staaten mit besonders hohen Inzidenzen. Aktuell wäre hier beispielsweise Portugal ein heißer Kandidat. Pendlern könnten verpflichtende Corona-Tests bevorstehen. Zudem könnte die Möglichkeit des Freitestens nach anderen Einreisen fallen.

Video: Am Montag soll die Regierung entscheiden, ob und in welcher Form der Lockdown nach dem 8. Februar fortgesetzt wird.

