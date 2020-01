Regierung: Erste türkis-grüne Klausur in Krems

Aus Regierungskreisen wurde gestern bestätigt, dass diese Klausur in zwei Wochen stattfinden und zwei Tage dauern soll. Sie beginnt am 29. Jänner zu Mittag. Als Ort für die Klausur wurde Krems an der Donau in Niederösterreich ausgewählt.

Welche Inhalte man dabei in den Mittelpunkt rücken will, sei noch nicht fixiert, hieß es gestern. Die Detailplanungen laufen noch.

Vor rund einem Jahr stand übrigens die bisher letzte Klausur einer Bundesregierung auf dem Programm: ÖVP und FPÖ tagten im Jänner 2019 ebenfalls in Niederösterreich, in Mauerbach. Auch die damaligen Themen klingen vertraut: Steuerreform und Pflege.