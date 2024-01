Rechtsextremen-Treffen: Appell vom deutschen Kanzler

Das geheime Rechtsextremen-Treffen in einem Potsdamer Hotel, bei dem der Ex-Anführer der Identitären in Österreich, Martin Sellner, seine Pläne für die Aussiedlung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vorgetragen hat, schlägt in Berlin und in Wien weiter hohe Wellen. "Wir lassen nicht zu, dass jemand das ‚Wir‘ in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht", schrieb der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf X (vormals Twitter).

"Wir schützen alle – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder wie unbequem jemand für Fanatiker mit Assimilationsfantasien ist", so Scholz weiter. Wer sich gegen die demokratische Grundordnung richte, sei ein Fall für den Verfassungsschutz.

Sellner hatte nach einem Bericht des Recherchezentrums Correctiv im November vor hochrangigen AfD-Politikern, Rechtsextremen und Unternehmern referiert. Sein Masterplan zur "Remigration" sah "maßgeschneiderte Gesetze" vor, um Asylwerber, Ausländer mit Bleiberecht, aber auch deutsche Staatsbürger, die sich nicht "assimilieren" wollen, leichter abschieben zu können. Selbst Deutsche, die sich für Geflüchtete engagieren, sollen in einen "Musterstaat" in Nordafrika verbracht werden.

FP-Obmann Herbert Kickl, der gute Kontakte zur AfD-Spitze pflegt und die Identitären als "NGO von rechts" bezeichnet hat, reagierte, im ORF-Interview mit Sellners Ideen konfrontiert, ausweichend: "Asyl ist Schutz auf Zeit", danach müsse die Person wieder in ihre Heimat zurückkehren, "auch das ist Remigration", sagte Kickl. Bei Menschen, die "unsere Gesellschaft verachten", könne er sich eine Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft vorstellen.

Deutlicher wurde FP-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er sehe "nicht den geringsten Anlass, sich auf Zuruf von Linksparteien von Patrioten zu distanzieren, die sich dafür einsetzen, die katastrophalen Entwicklungen zu stoppen", schrieb Hafenecker.

Heftige Kritik der Grünen

Heftige Kritik übte Grün-Abgeordnete Eva Blimlinger. Die Forderung nach "Remigration" komme Massendeportationen gleich. In einer von Migration geprägten Gesellschaft sei das eine offene Drohung an alle Menschen, die nicht in das völkisch-rassistische Bild der Rechtsextremen passen. So etwas sei "ohne massive Gewaltanwendung und Angriffe auf demokratische Prinzipien und Verfassungsgesetze nicht umsetzbar".

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

