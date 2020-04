Rechtsanwälte für Eilverfahren bei Höchstgericht

Für zumindest eine verkürzte Begutachtung von Gesetzen und ein Eilverfahren beim Verfassungsgerichtshof plädiert Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff. Eile sei zwar "vermutlich angebracht" gewesen, aber die ohne Begutachtung schnell erlassenen Vorschriften seien teils "lücken- und fehlerhaft" ausgefallen. Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Juristenbedenken mit dem Hinweis abgetan hat, die Regelungen seien bei der Prüfung durch den VfGH nicht mehr in Kraft, missfällt Wolff. Es wäre "durchaus riskant, wenn der Gesetzgeber Verfassungsrecht bricht, denn er riskiert, einem Bürger gegenüber ersatzpflichtig zu werden".

Video: Nationalratspräsident Sobotka verteidigt Corona-Maßnahmen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) verteidigte in der ORF-Pressestunde die rasche Gesetzgebung: "Wer schnell hilft, hilft doppelt." Ähnlich wie Kanzler Kurz verwies er auf die begrenzte Dauer der Regelungen: "Alle Gesetze, die jetzt beschlossen wurden, haben ein Ablaufdatum." Er hält es für ausgeschlossen, dass Krisengesetze in den Normalzustand übergeführt werden. Wenn es die Notwendigkeit gebe, etwas an den Verordnungen zu ändern, bestehe im Parlament die Möglichkeit dazu, betonte Sobotka.