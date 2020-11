Rechtsanwälte: Aufklärung statt Bestrafung

Grundsätzlich sei die neue Verordnung "sehr viel genauer und sorgfältiger gemacht" als andere davor, lobte Wolff. Dennoch gebe es unklare, teils falsche Angaben. So sei am Samstag von vier Gründen die Rede gewesen, bei denen ein Verlassen des privaten Wohnbereichs zulässig wäre. In der Verordnung seien tatsächlich neun Ausnahmen festgelegt. Und auch die von Kanzler Sebastian Kurz (VP) genannte Einschränkung auf nur eine haushaltsfremde Kontaktperson finde sich im Text nicht.

