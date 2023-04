Rechnungshof will Niederösterreichs Covid-Fonds prüfen

Kraker kündigt auch an, dass der Rechnungshof in der kommenden Woche eine Coronabilanz herausgeben wird. Dabei soll es sich um ein "Mehr-Wert-Thesenpapier" handeln, das auf Basis von 25 Rechnungshof-Prüfungen Handlungsempfehlungen zusammenfasst. Nach Ansicht Krakers war bei den Coronahilfen teilweise zu viel Gießkanne dabei. "Wir haben Überförderungspotenziale festgestellt, weil manchmal mehrere Tatbestände zusammengefallen sind. Es gab Fälle, wo gar kein Schaden eingetreten war und trotzdem gefördert wurde", sagt Kraker.

"Skandalisierungsversuch"

In der schwarz-blauen niederösterreichischen Landeskoalition kommt die Ankündigung Krakers nicht gut an: Der niederösterreichische VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sieht einen "Skandalisierungsversuch". Es werde laut Expertenschätzung nur rund ein Prozent dieses Fonds für die Rückzahlung von Strafen verwendet werden, so Ebner.

"Die Rückzahlung von verfassungswidrigen Coronastrafen ist nur gerecht und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Genauso selbstverständlich ist eine korrekte Ausgestaltung des Corona-Fonds. Wir freuen uns über das große Interesse des Rechnungshofes und den breiten öffentlichen Diskurs", sagte Reinhard Teufel, Klubobmann der FPÖ in Niederösterreichs Landtag.

