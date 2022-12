Rechnungshof veröffentlichte 50 Prüfberichte

50 Prüfberichte wurden heuer vom Rechnungshof veröffentlicht. Zudem sei eine "Vielzahl an Mitteilungen" an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) ergangen, heißt es im Tätigkeitsbericht. Konkret erwähnt werden eine mögliche unzulässige Spende an die SPÖ und Überschreitungen der Wahlkampfkosten-Obergrenze bei der ÖVP.

Auch die Corona-Pandemie beschäftigte den Rechnungshof: 2022 wurden 22 Prüfungen durchgeführt. Rund die Hälfte wurde bisher veröffentlicht. Ein weiterer Schwerpunkt hatte zuletzt große Aufregung ausgelöst: Die Prüfung der Sozialversicherungsreform ergab, dass die von der einstigen türkis-blauen Regierung versprochene "Patientenmilliarde" laut den Prüfern "nicht darstellbar" ist – diese also nie zustande gekommen ist.

Im kommenden Jahr werde der RH zusätzliche Kontrollrechte durch das novellierte Parteiengesetz erhalten, etwa die Prüfung politischer Parteien, hob Präsidentin Margit Kraker hervor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper