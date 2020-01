Rechnungshof rügt schlechte Leseförderung

Trotz des vergleichsweise schlechten Abschneidens heimischer Schüler in internationalen Studien (zwischen 15 und 25 Prozent in der Risikogruppe der schlechten Leser) seien die Schulstunden gekürzt worden, kritisiert der RH vor allem. Geprüft hat er dazu Lehrpläne und Erlässe im Bildungsministerium und in den Ländern Salzburg und Niederösterreich für die Schuljahre 2014/15 und 2017/18.

2003, verordnet durch die damalige Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (VP), wurden die Wochenstunden an Volksschulen von 92 auf 90 verkürzt, in der damaligen Hauptschule von 127 auf 120 – im Hinblick auf die Lesekompetenz für den RH "nicht nachvollziehbar". Nicht zufrieden ist der RH auch mit dem 2017 vom Ministerium herausgegebenen "Grundsatzerlass Lesen". Im Bundesplan vermisst der RH "strukturierte gesamthafte Konzepte". Im Ministerium will man den RH-Bericht "kritisch prüfen".