Rechnungshof rügt Grundstücksgeschäfte in Wien

In der Bundeshauptstadt sorgten kürzlich Umwidmungen in Kleingartenanlagen, die für SP-Politikerinnen und -Politiker eine deutliche Wertsteigerung ihrer Grundstücke brachten, für Aufregung. Nun kommt Kritik an den Flächenwidmungsverfahren der Stadt auch vom Bundesrechnungshof.

In einem am Freitag veröffentlichten Bericht beanstanden die Prüfer die enge Zusammenarbeit der Stadt mit Projektbetreibern und gewinnbringende Widmungsänderungen für Private.

Konkret hat der Rechnungshof für den Bericht neun der rund 200 Verfahren der Jahre 2017 bis 2021 geprüft; damals waren die grünen Stadträtinnen Maria Vassilakou, Birgit Hebein und SP-Stadträtin Ulli Sima (ab 2020) verantwortlich.

Keine zweite Instanz zur Kontrolle

Dabei stellte der Rechnungshof fest, dass es – mit einer Ausnahme – bei allen Verfahren eine enge Abstimmung mit Grundstückseigentümern oder Projektentwicklern bei der Abänderung der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne gab und schon Projekte vorlagen.

Diese enge Zusammenarbeit mit Projektentwicklern könne einer unabhängigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung zuwiderlaufen. Durch die Sonderstellung Wiens als Land und Gemeinde gibt es außerdem keine Kontrolle durch eine weitere Instanz.

Dubiose Preissteigerungen

Ein Beispiel ist die Umwidmung eines ehemaligen Marktplatzes in Wien-Donaustadt. 2010 verkaufte die Stadt die Liegenschaft um 261.400 Euro an die Wien Holding; diese verkaufte sie noch am selben Tag deutlich teurer um 350.000 Euro weiter. Für die Liegenschaft galt zum Zeitpunkt des Verkaufs eine Bausperre, trotzdem wurden in den folgenden Jahren zwei Bauprojekte genehmigt und der Bebauungsplan geändert. 2012 wurde die Liegenschaft um 1,4 Millionen und 2018 um sieben Millionen Euro durch Private weiterverkauft, Ende 2019 bewilligte die Baupolizei ein elfgeschoßiges Wohn- und Geschäftsgebäude.

Nachzahlungsverpflichtung zum Kaufpreis gab es im Vertrag der Stadt keine. Eine solche sollte, so der Rechnungshof, in Zukunft unbedingt vereinbart werden.

