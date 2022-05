Reaktionen zum TU-Konzept: Von "notwendig" bis "Konfetti-Kanone"

Wenn das Konzept für die Technik-Uni Kritik von der JKU nicht standhalte, "dann muss es wohl verbessert werden", reagierte SP-Landtagsklubobmann Michael Lindner. Es gehe "um den Fortschritt in Oberösterreich", dieser dürfe "nicht leichtfertig gefährdet werden, weil sich eine solche Chance nur selten auftut". Dem Misstrauen vonseiten der JKU müsse "von allen zuständigen Akteuren, allen voran Landeshauptmann Thomas Stelzer, durch aktive Einbindung begegnet werden". Aus Sicht der SPÖ sei die TU jedenfalls "ein Leuchtturmprojekt für den Standort Oberösterreich".

"Notwendig ist ein Schulterschluss für das Jahrhundertprojekt statt Grabenkämpfe", reagierte die Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich. "Ausdrücklich" befürworte man daher den vorliegenden Gesetzesentwurf, so IVOÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch. Eine Partnerschaft der Industrie werde auch mit der TU angestrebt. Seit der Verkündung des Projekts im Sommer 2020 sei "unter Einbindung zahlreicher Experten aus dem In- und Ausland" am Konzept der TU gearbeitet worden, kann Haindl-Grutsch Kritik daran wenig abgewinnen.

"Anstatt gemeinsam an einem TU-Vorzeigeplan zu arbeiten, haben (Ex-Kanzler Sebastian) Kurz und Stelzer das Projekt als Konfetti-Kanone für den Landtagswahlkampf erfunden", wettertedagegen Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer. Die TU als Chance für den Standort müsse "als solche endlich angegangen werden".