Roter Wunsch nach mehr "Nachvollziehbarkeit": Reaktionen auf neuerlichen Lockdown

Nur mit einem entschiedenen Vorgehen sind die dramatisch gestiegenen Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Und je schneller dies gelingt, um schneller können diese drastischen Schritte zurückgenommen werden.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian begrüßt einzelne Punkte des wirtschaftlichen Begleitpakets zum Lockdown, hat aber noch Forderungen offen. In erster Linie pochte er im Gespräch mit der APA auf einen Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuungszeit. Zudem wünscht er sich eine Gutscheinregel. Arbeitnehmer sollen beispielsweise 1.000 Euro für Handel und Gastronomie noch einlösbar im Dezember bekommen.

