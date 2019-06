Rauskala hält an Projekten von Faßmann fest

Es sei nicht möglich, "den Supertanker Bildungssystem auf Stopp zu stellen", das Ressort brauche "Stabilität und Kontinuität". Bei den Deutschklassen gebe es "keine Überlegungen, davon abzuweichen". Das Projekt sei noch nicht einmal vollständig eingeleitet, mit Herbst werde es ein Kompetenz-Messinstrument geben, um die Deutschkenntnisse standardisiert abzurufen, auch ein einheitlicher Lehrplan sei noch umzusetzen.

Auch bei den Time-out-Klassen will Rauskala bei den Plänen bleiben, ab Herbst solle es erste Pilotversuche dafür geben. Die vom Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer angekündigte dreimonatige Probezeit in befristeten Dienstverträgen für Lehrer im ersten Jahr ist dagegen nach Ansicht Rauskalas nicht so einfach umsetzbar.