Rauchs Kampfansage an Ärztekammer

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) legt sich mit einem Vorschlag zur Linderung der Folgen des Kassenärztemangels mit der Ärztekammer (ÖÄK) an. Man müsse darüber reden, Medizinabsolventen für eine bestimmte Zeit dazu zu verpflichten, "vielleicht ein, zwei Tage in der Woche" als Kassenarzt zu arbeiten, sagte Rauch in der "Tiroler Tageszeitung". Nachsatz: Das werde ein Konflikt mit der Ärztekammer, "den bin ich bereit zu führen".

In die gleiche Kerbe hatte davor bereits OÖ-Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) im OÖN-Gespräch geschlagen. Sie kann sich verpflichtende (Not-)Dienste für Wahlärzte vorstellen. Schließlich werde das Medizinstudium öffentlich finanziert.

ZIB 1: Konflikt zwischen Ärztekammer und Gesundheitsminister

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres wies Rauchs Idee als "mehr als enttäuschend" zurück. Viel wichtiger als "Zwangsarbeit" wäre es, die Tätigkeit des Kassenarztes durch bessere Honorierung und weniger Administration zu attraktivieren. ÖÄK-Vizepräsident Johannes Steinhart verwahrte sich gegen jegliche Eingriffe in die freie Berufsausübung. Man sei für den von Rauch heraufbeschworenen Konflikt "jederzeit bereit", sagte Steinhart, der auch Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte ist.

Für Harald Mayer (Kurienobmann der angestellten Ärzte) ist es ohnehin ein Entgegenkommen der Wahlärzte, wenn diese "praktisch Kassentarife verrechnen". Wenn die Politik so weitermache, werde es "nur noch Privatärzte geben", die alles voll verrechnen.

Ausgelöst wurde der Streit von der Entwicklung: Zwischen 2009 und 2019 ist die Zahl der Wahlarztpraxen um 38 (Fachärzte) bis 42 Prozent (Allgemeinmediziner) gestiegen, während jene der Kassenverträge stagnierte, was für Versicherte steigende Kosten bringt.