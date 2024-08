Rauch will nun doch politisch weiterarbeiten

WIEN. Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat in einem Interview mit der APA einen Rücktritt vom geplanten Polit-Rückzug ins Auge gefasst. Es gebe noch zahlreiche Projekte, die ihm am Herzen liegen, etwa die Kindergrundsicherung, denkt der 65-Jährige ans Weitermachen. Außerdem wolle er in heiklen politischen Zeiten seinen Beitrag leisten, sagte er und verwies auf autoritäre Tendenzen in ganz Europa sowie die derzeit starke FPÖ. Er könne sich vorstellen, an Regierungsverhandlungen oder "in irgendeiner Funktion" politisch mitzuwirken.

Scharfe Kritik übte Rauch an der FPÖ und deren Umgang mit der Corona-Pandemie. Die FPÖ sei "tatsächlich dafür mitverantwortlich, dass die Impfbereitschaft generell gesunken ist". Von der Bevölkerung angenommen wird hingegen die nun kostenlose HPV-Impfung bis 30 Jahre. Im Juli des Vorjahrs wurden in der Altersgruppe der 21- bis 29-Jährigen 1000 Menschen geimpft, in diesem Juli waren es 17.500 HPV-Impfungen.

Zur Diskussion über die Sozialhilfe für kinderreiche Familien, merkte Rauch an, dass eine durchschnittliche Familie etwa 740 Euro Mindestsicherung für durchschnittlich neun Monate bekomme. Er plädierte für eine bundesweite Vereinheitlichung.

Gefragt nach einem Wahlziel nannte Rauch die Teilnahme an einer Dreierkoalition. Diese werde wohl aus ÖVP, SPÖ und den Neos oder den Grünen bestehen. "Ich glaube, es ist gut und wichtig, wieder dabei zu sein", sagte Rauch.

