Rauch will Fokus von Corona auf Reformen verlagern

Der Gesundheitsminister sieht die Zeit für Operationen an der Struktur des Gesundheitssystems gekommen.

Dem deutschen Virologen Christian Drosten war es ähnlich gegangen wie nun Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): Dessen jüngste Ankündigung, im ersten Halbjahr die noch bestehenden Corona-Maßnahmen zu beenden, wurde als Ausruf des Pandemie-Endes verstanden. Dass der Minister die Pandemie für beendet erkläre, wolle er aber eben nicht hören, so Rauch am Sonntag in einem APA-Interview, denn "das ist nicht der Fall". Vielmehr werde "Corona bleiben", sagte er.