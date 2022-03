Rauch will die Beziehung zu Gecko wieder reparieren

Ende vergangener Woche hat sich der Bundeschef des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, aus dem Corona-Beratungsgremium der Regierung (Gecko) zurückgezogen. Die OÖN berichteten.

Foitik hat seinen Abgang nicht nur mit dem "gelegentlichen" Eindruck begründet, dass Gecko von der Politik instrumentalisiert worden sei. Er sei in seiner Rotkreuz-Funktion an Empathie und Solidarität mit den Schwächsten orientiert. Daher sei es für ihn nur schwer vereinbar, wenn derzeit "oft nur achselzuckend zur Kenntnis genommen wird", dass wöchentlich rund 200 Menschen an Corona sterben, so Foitik. Der Rotkreuz-Chef ist aber nicht der einzige Experte in dem Gremium, der zuletzt Kritik am Zusammenspiel mit der Regierung formulierte. Neo-Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat aus diesem Grund angekündigt, dass er die Zusammenarbeit mit den Experten neu aufstellen wolle.

Zudem ließ er am Wochenende wissen, dass er sich bei den Gecko-Fachleuten entschuldigt habe "für manche Ungereimtheiten und manchen Unmut, der dort im Laufe der Zeit entstanden ist".

Was die von Rauch am Freitagabend verkündeten neuerlichen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen betrifft, gibt es im Gecko-Gremium selbst übrigens geteilte Meinungen: Während die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen durchwegs unterstützt wird, gibt es laut des am Wochenende von Gecko veröffentlichten Executive Reports für die geplante Lockerung der Quarantänevorschriften von den Experten keine einheitliche Empfehlung.

Wie berichtet hat Minister Rauch angekündigt, die Quarantänedauer zumindest in Spitälern und Pflegeheimen zu verkürzen, um dadurch coronabedingte Personalausfälle schneller kompensieren zu können – der entsprechende detaillierte Entwurf liegt noch nicht vor.

Einige Gecko-Experten befürchten, dass dadurch das Infektionsgeschehen noch weiter angefacht werden könnte. Andere teilten die Auffassung des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), einer Behörde des Gesundheitsministeriums der USA, die eine Verkürzung der Quarantänedauer in Einrichtungen, die durch Personalengpässe bedroht werden, als vertretbar bezeichnet.

Aus Wien kam gestern bereits Ablehnung, was die Verkürzung der Quarantäne betrifft: Das komme "ganz sicher nicht in Frage", sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP).

Hacker argumentierte seine Haltung auch mit Haftungsfragen, die sonst schlagend werden würden. Er sei sich sicher, dass das "in ganz Österreich niemand ernsthaft umsetzen" werde.