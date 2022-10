Gemeinsam mit VP-Klubobmann August Wöginger hatte Rauch in einer Pressekonferenz gestern die Details zum Pensionspaket bekannt gegeben. Kurz zusammengefasst: Pensionen in Österreich werden um 5,8 Prozent erhöht - was genauso hoch ist wie gesetzlich vorgeschrieben. Zu Mindestpensionen mit Ausgleichszulage kommen monatlich 20 Euro dazu, sie erhöhen sich demnach um 7,8 Prozent.