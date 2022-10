Minister Rauch: "Maskenpflicht kommt, wenn sie notwendig ist"

Er sei ständig mit Experten in Kontakt und lasse sich über die Situation betreffend Covid informieren. Er habe immer gesagt, dass er sich eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen vorstellen könne, so Rauch am Dienstag. Derzeit sei die Situation in den heimischen Krankenhäusern so, dass etwa die Hälfte der Covid-positiven Patienten die Diagnose als Nebendiagnose habe. Die andere Hälfte sei wegen Covid in einem Krankenhaus in Behandlung.

Er sehe derzeit aber keine Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens in Österreich. Man habe die Krankheit auch wegen der bereits vorhanden Medikamente im Griff. Die Behandlungen in Arztpraxen spielen dabei eine wichtige Rolle. Noch wichtig sei aber die Impfung, so Rauch.

Oberösterreich lag am Montag vorne

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 1.148,4, gefolgt von Tirol, Salzburg und Kärnten (1.052,1, 1.035,3 bzw. 961,9). Danach kommen Niederösterreich (886,7), die Steiermark (825,8), Vorarlberg (787,7), Wien (786,6) und das Burgenland (769).