Rauch: Keine Maskenpflicht vor 23. Oktober

Vor dem 23. Oktober werde es keine Entscheidung darüber geben, ob eine Maskenpflicht wieder in Österreich eingeführt wird. "Wie angekündigt, werden wir die Entwicklungen in den kommenden Tagen genau analysieren. Die derzeit gültige Corona-Maßnahmenverordnung gilt bis zum 23. Oktober. Bis dahin ist jedenfalls mit einer Entscheidung zu rechnen", heißt es aus Gesundheitsministerium auf Anfrage der OÖNachrichten.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) weist dabei auf die aktuelle gemeinsame Empfehlung der GECKO-Kommission hin, in öffentlichen Innenräumen wieder FFP2-Schutzmasken zu tragen und das bestehende breite Test- und Impfangebot in Anspruch zu nehmen. "Jeder und jede Einzelne kann damit dazu beitragen, dass wir gut durch die kommenden Wochen kommen und insbesondere vulnerable Personen geschützt werden", so Rauch.

Spekulationen um eine Wiedereinführung der Maskenpflicht hatte am Sonntagabend Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer nur kurz nach Ende der Bundespräsidentenwahl losgetreten. In einer Diskussionsrunde des Senders "Puls 24" sagte sei, die Maskenpflicht werde wieder kommen, "so, wie es immer angekündigt war". Wann genau der Zeitpunkt sein wird, hänge von GECKO ab, Maurer meinte aber, die Maskenpflicht werde in Innenräumen, in Öffis, im Lebensmittelhandel kommen.

Zuvor hatte Rauch allerdings schon betont, dass der die Lagen "noch einige Tage beobachten" wolle. Diese Beobachtung dürfte nun bis 23. Oktober dauern.