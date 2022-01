Rasanter Anstieg: Kommende Woche drohen 40.000 Neuinfektionen pro Tag

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek hatte es angekündigt: Bei Omikron werde man nicht von einer Welle, sondern von einer Wand sprechen, die sich rasch aufbaut. Am Mittwoch wurde mit 27.677 Neuinfektionen ein deutlicher Höchststand gemeldet (vor einer Woche waren es 17.006 gewesen). Mittwochsdaten sind generell höher, da die Ergebnisse der Schultests einfließen. Das Prognosekonsortium sieht damit aber nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Die Experten rechnen nächste Woche mit mehr als 40.000 täglichen Neuinfektionen.

OÖNTV: Comeback der Wohnzimmertests

Die hohe Rate wird sich auch in der Spitalsbelegung spiegeln, wobei schwere Verläufe bei einer Omikron-Infektion aber seltener vorkommen. Aktuell sind bundesweit 1062 Personen wegen Corona im Spital. Die Experten des Prognosekonsortiums rechnen für 1. Februar mit 1500, davon 245 Intensivpatienten (gestern 193).

Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) sprach nach dem Ministerrat von erschreckend hohen Zahlen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) relativierte, dass man auch die hohe Zahl der Tests berücksichtigen müsse. Zudem sei der Anstieg nicht mit hohen Belagszahlen auf den Intensivstationen verbunden.

Die Möglichkeiten für Tests sollen weiter ausgebaut und vereinfacht werden. Heute wird im Hauptausschuss des Nationalrats die Schutzmaßnahmenverordnung novelliert: Damit werden wieder selbst abgenommene und behördlich erfasste Wohnzimmertests anerkannt. Den Bundesländern obliegt es, selbst die Rahmenbedingungen festzulegen. Wien wird nicht auf die Antigen-Tests umstellen, sondern will am PCR-Gurgelsystem festhalten.

Oberösterreich bestellte Anfang Jänner drei Millionen Testkits und orderte gestern nochmals die gleiche Stückzahl. Laut Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) werden "die Antigentests der neuesten Generation inkl. QR-Codes an die Gemeinden ausgeliefert und können dort von den Bürgerinnen und Bürgern bezogen werden". Nähere Details sollen in den nächsten Tagen folgen.

Der Hauptausschuss wird heute auch die Fortsetzung des Lockdowns für Ungeimpfte bis mindestens 30. Jänner sowie die Fortführung der 22-Uhr-Sperrstunde beschließen.

Im Anschluss steht im Nationalrat die Impfpflicht auf der Tagesordnung. In einschlägigen Telegram-Gruppen wurde bereits zu Protestmaßnahmen aufgerufen. Das Versammlungsgesetz sieht vor, dass an Plenartagen im Umkreis von 300 Metern keine Kundgebungen stattfinden dürfen. Die Polizei ist entsprechend alarmiert.

SP-Klubvize Jörg Leichtfried kündigte gestern an, dass die SPÖ geschlossen der Impfpflicht zustimmen werde. Die Koalition dürfte der SPÖ, die stets Impfanreize gefordert hatte, entgegenkommen. Leichtfried erklärte, dass es noch Anreize geben werde, nannte aber keine Details. Im Gespräch waren eine Impflotterie sowie finanzielle Förderungen von impffreudigen Gemeinden.

Auch in den Regierungsparteien ÖVP und Grüne schafft die Impfpflicht manche Friktionen. Der Eidenberger VP-Bürgermeister Adi Hinterhölzl etwa stellte in einem Brief an VP-Klubchef August Wöginger die Impfpflicht in Frage und kündigte an, nach dem Beschluss entsprechende Schritte zu setzen. Aus den Reihen der Grünen meldete sich der Grazer Stadtrat Christian Kozina in einem offenen Brief zu Wort und kritisierte den Beschluss.

Mündliche Matura bleibt, Mathematik wird leichter

Die Proteste der Schüler fruchteten nicht. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) hält an seinem Plan, heuer wieder eine mündliche Matura abzuhalten, fest. Per Erlass wurden gestern einige Neuerungen festgelegt.

Unter anderem gibt es Änderungen bei der Mathe-Zentralmatura: An den AHS werden bestimmte Stoffgebiete gestrichen. Außerdem werden die im Vorjahr eingeführten Erleichterungen wie die Gesamtverrechnung aller Punkte, leichter verständliche Aufgaben, die Einführung halber Punkte sowie die „Best-of-Wertung“ beibehalten.

Für alle Fächer gilt bei den schriftlichen Prüfungen: Die Arbeitszeit wird um eine Stunde verlängert. Was pandemiebedingt nicht ausreichend durchgenommen wurde, darf nicht Teil einer Aufgabe sein.

Auch heuer wird wieder sowohl bei der schriftlichen als auch bei der mündlichen Matura die Prüfungsnote mit der Note des Abschlusszeugnisses verrechnet. Im Maturazeugnis steht dann die so ermittelte Gesamtnote. Verlängert wurde die Abgabefrist für die vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) an den AHS.