Raab: "Leistungspflicht" bei Deutschkursen

Der Integrationsbericht, der am Donnerstag vorgelegt wurde, zeigt die Defizite beim Schreiben und Rechnen auf. Sieben von zehn Personen, die 2022 nach Österreich gekommen sind, haben demnach einen Alphabetisierungsbedarf, bei den Syrern ist er mit 78 Prozent am höchsten.

Integrationsministerin Susanne Raab (VP) will den Druck, Deutsch zu lernen, erhöhen. Schon jetzt gilt eine Teilnahmepflicht an Deutschkursen, um die Sozialhilfe nicht zu verlieren, erläuterte Raab. Sie kann sich vorstellen, dass die Sozialhilfe in einem bestimmten Zeitraum auch an das Erreichen eines gewissen Sprachniveaus gekoppelt wird.

"Nicht das Sozialsystem, sondern der Arbeitsmarkt muss der Magnet sein", sagte Raab. Im Integrationsbericht wird ausgewiesen, dass vor allem Frauen schwer auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Nur jede fünfte Frau, die vor sechs Jahren nach Österreich geflüchtet ist, ist erwerbstätig. Bei den Männern sind es zwei Drittel.

Die Vorsitzende des Integrationsbeirats, Katharina Pabel, mahnte, die Chancen der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Hier sei eine systematische Berufsberatung sinnvoll. Zudem verwies sie auf die neuen Online-Deutschkurse des Integrationsfonds, die auf Einstiegsjobs zugeschnitten sind. Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas erläuterte, dass im Vorjahr 2,35 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich lebten. Die größte Gruppe sind die Deutschen, gefolgt von Rumänen und Serben (siehe Grafik).

Die Neos kritisierten die Vorschläge Raabs als populistisch, die SPÖ erinnerte daran, dass von der VP-FP-Regierung das Integrationsjahr am österreichischen Arbeitsmarkt abgeschafft wurde.

