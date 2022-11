Raab: Job und Sprachkurs für Ausländer

Der Besuch von Deutsch- und Wertekursen sei nicht als tagesfüllende Aufgabe zu sehen. Wenn anerkannte Flüchtlinge bei einer Arbeitsmarktlage wie derzeit mit 250.000 offenen Stellen jahrelang in Kursen verweilten, bevor sie arbeiteten, sei das unverständlich.

"Ein Deutschkurs ist kein Vollzeitjob und die Sprache kann man besser zusätzlich zum Deutschkurs am Arbeitsplatz praktizieren", sagte Raab vor einer Integrationskonferenz heute. Arbeit sei einer der wichtigsten Bausteine für ein gelungenes und selbstbestimmtes Leben in Österreich. In manchen Branchen könne man auch mit geringen Deutschkenntnissen beginnen. Raab verwies darauf, dass die Erwerbsbeteiligung von seit 2015 nach Österreich Geflüchteten nur langsam steige.