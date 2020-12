Quarantäne nach Einreise: Nur wenige Ausnahmen

Familienbesuche aus dem Ausland gestalten sich ab Samstag wie erwartet schwierig. Gestern hat das Gesundheitsministerium die entsprechende Einreiseverordnung veröffentlicht, die eine zehntägige Quarantänepflicht für die meisten Einreisenden vorsieht.

Davon befreit und auch nicht zur Vorlage eines negativen Corona-Tests verpflichtet sind Pendler, die mindestens einmal monatlich ein- und ausreisen – außer es handelt sich um Personenbetreuer, wie etwa 24-Stunden-Pfleger. Diese müssen einen negativen Test (PCR oder Antigen), der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen.

Weiterhin ohne Test und Quarantänepflicht dürfen sonst nur noch Familienbesuche oder Besuche von Lebenspartnern aus dem Ausland stattfinden, wenn diese schon bisher mindestens einmal im Monat stattgefunden haben. Ausnahmen gibt es auch noch zur Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Leistungen sowie für familiäre Notfälle wie schwere Krankheiten, Todesfälle, Begräbnisse und Geburten. Die Gründe müssen bei einer Überprüfung "glaubhaft" gemacht werden, heißt es in der Verordnung.

Weiters sind Einreisen aus zehn Ländern von Test- und Quarantänepflicht ausgenommen (Australien, Finnland, Irland, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Uruguay, Vatikan).

Der Quarantänepflicht mit Vorlage eines aktuellen, negativen Tests noch entgehen können neben Pflegern andere beruflich Reisende, humanitäre Einsatzkräfte, medizinisches Begleitpersonal und Diplomaten.

Für alle anderen Einreisenden gilt ab 19. Dezember, dass sie in Österreich für zehn Tage in Quarantäne müssen. Wie das in der Praxis bei Familienbesuchen funktionieren soll, beantwortet die Verordnung nicht. Bei der Einreise ist jedenfalls ein Quarantäneformular auszufüllen und zu unterschreiben.

Eine Erleichterung gibt es gegenüber ursprünglichen Ankündigungen des Gesundheitsministeriums: Für ein vorzeitiges Ende der Quarantäne nach fünf Tagen genügt nun ein negativer Antigen-Test, ein PCR-Test ist nicht Pflicht. Wer nicht die vollen zehn Tage in Österreich bleibt und auch keinen Test macht, darf ausreisen – das Infektionsrisiko soll dabei "größtmöglich minimiert" werden, heißt es. (jabü)

