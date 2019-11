PV-Wahlen: FCG verteidigt absolute Mehrheit

Laut dem Vorläufigen Ergebnis, das der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl (FCG), am Donnerstagabend verkündete, legte die FCG um 0,75 Prozentpunkte zu und erreichte 53,79 Prozent.

Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) musste im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren ein Minus von 1,35 Prozentpunkten hinnehmen. Mit 25,33 Prozent hielt die FSG aber klar Platz zwei. Die Unabhängigen Gewerkschafter (UGÖD), in denen auch die Grünen vertreten sind, legten um 1,22 Prozent zu und schafften 11,98 Prozent. Die freiheitliche AUF verlor 0,5 Prozentpunkte und kam auf 6,75 Prozent. Sonstige Listen erreichten 2,16 Prozent (plus 0,73).

Bei der Polizei hat die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) bei den Personalvertretungswahlen einen klaren Erfolg gefeiert. Die FCG, die vor fünf Jahren die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) an der Spitze abgelöst hatten, legten diesmal weitere 10,3 Prozentpunkte zu und erreichten 49,2 Prozent.

Wien. Verluste setzte es für die FSG und für die freiheitliche AUF. Die FSG büßte 7,3 Prozentpunkte auf 28,6 Prozent ein, die AUF 3,1 Prozentpunkte auf 22,2 Prozent. Im Zentralausschuss hat die FCG der FSG damit ein Mandat abgenommen, die Verteilung lautet nun FCG 6, FSG 3 und AUF 3.

In der Verwaltung des Innenministeriums behielt hingegen die FSG mit 52,2 Prozent (minus 4,8) Platz eins vor der FCG mit 36,0 Prozent (plus 0,3) und der AUF mit 11,9 Prozent (plus 4,5).

