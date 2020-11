Pürstl zu Munitionskauf: "BVT hat sofort ermittelt"

Flankiert vom Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl und von Franz Ruf (Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit) rückte Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern zur Selbstverteidigung aus. Pürstl bestätigte, dass beim BVT "Ende Juli" die Information eingegangen sei, wonach zwei Männer in einem Auto mit Wiener Kennzeichen in Bratislava unterwegs gewesen seien, um Munition für eine Kalaschnikow einzukaufen.

Anders als kolportiert habe der Verfassungsschutz nach Eingang eines "unscharfen Lichtbildes" und der Kennzeichennummer "sofort ermittelt". Dabei sei man auch auf den späteren Attentäter Kujtim F. gestoßen, sagte Pürstl. Die Abklärung von dessen Identität durch die slowakischen Behörden sei aber erst "nach zweimaliger Nachfrage" am 16. Oktober erfolgt und nicht "abschließend ausgefallen", erklärte Ruf. Nachsatz: Um eine Observierung beantragen zu können, "muss die Identität geklärt sein". Jedenfalls habe die Beurteilung der Gefahrenlage "nicht dazu geführt", dass F. observiert wurde, sagte Pürstl. Er sei überzeugt, "dass wir hier gute Arbeit geleistet haben". Aber "ob jeder Ermittlungsschritt richtig war", werde die von Nehammer angekündigte Untersuchungskommission zu evaluieren haben.

In einem von der FPÖ in Umlauf gebrachten Protokoll des slowakischen Innenministeriums gibt es zumindest in der zeitlichen Abfolge Widersprüche. Demnach habe die "österreichische Verbindungsstelle von Europol" bereits am 10. September mitgeteilt, dass es sich bei einem der beiden Männer, die Munition für eine Kalaschnikow AK-47 kaufen wollten, "wahrscheinlich um Kujtim F. handelt".

Die Staatsanwaltschaft Wien teilte gestern Abend mit, dass nach dem Terroranschlag 16 Personen festgenommen wurden. Für acht von ihnen ist die Untersuchungshaft beantragt worden, weil sie einen Teilbetrag geleistet oder selbst das Verbrechen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung begangen haben sollen.

Laut Ruf sind acht der 15 Männer bereits wegen diverser Straftaten verurteilt, darunter zwei wegen eines versuchten Ehrenmordes in Linz. Ein weiterer Ermittlungsstrang führe nach Winterthur in die Schweiz, wo zwei Bekannte des Wiener Attentäters ebenfalls in U-Haft sitzen. Dementiert hat Ruf die Behauptung von FP-Klubchef Herbert Kickl, wonach der Täter von einer Dienstagfrüh geplanten Anti-Terror-Razzia erfahren und dieser deshalb kurzfristig schon am Montag zugeschlagen hätte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Terroranschlag in Wien Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.