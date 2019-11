Prüfbericht: Sicherheitsmängel im BVT

WIEN. Gravierende Mängel stellten internationale Geheimdienst-Profis vom britischen Inlandsgeheimdienst MI5 und vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz bei einer Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen im österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) fest.

Der "Berner Club", eine Verbindung aller wichtigen Nachrichtendienste Europas, hatte dieses "Security assessment of BVT" Anfang des Jahres in Auftrag gegeben. Anlass war die BVT-Affäre rund um die als später als unrechtmäßig eingestufte Hausdurchsuchung. Bei dieser Überprüfung wurden mehrere Sicherheitsrisiken gefunden. So sollte zum Beispiel das IT-System des BVT im Level "confidential" (vertraulich) oder höher ausgelegt sein. Dies wäre notwendig, um für die Verarbeitung und Speicherung vertraulicher Informationen zugelassen zu sein. "Das ist aber nicht der Fall, das ist ein ernster Mangel", kritisierten die Experten, wie Ö1 am Dienstag berichtete.

Offenes Tor für Hacker

Außerdem ist die EDV im BVT mit dem Internet verknüpft. Diese Sicherheitslücke erhöhe die Bedrohung, dass geheime Informationen auch an Terroristen gehen könnten. Hacker könnten aktuell über das BVT-System sogar in "Poseidon", das IT-Netzwerk des "Berner Clubs", eindringen, heißt es in der Analyse. Das BVT erlaube außerdem allen Mitarbeitern die Mitnahme von Mobiltelefonen oder Laptops auch in die Hochsicherheitszonen der Zentrale. Darüber hinaus verwenden die Agenten ein Antiviren-Programm des russischen Unternehmens Kaspersky. Andere europäische Geheimdienste hatten diese Software schon vor Monaten entfernt, da das Spionage-Risiko extrem hoch gewesen sei. Diesen Vorwurf weist Kaspersky in einer Stellungsnahme zurück.

Im Innenministerium war am Dienstag die Aufregung groß, vor allem darüber, dass der an sich geheime Bericht durchsickerte. Innenminister Wolfgang Peschorn soll eine Krisensitzung einberufen haben. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang, betonte, man arbeite bereits an der Problembehebung: "Sie wurde bereits angegangen, vieles kurzfristig behoben. Langfristig braucht es auch eine neue Bausubstanz."

Die Neos sahen den Bericht als Beweis dafür, dass eine Reform des Geheimdienstes "absolut unumgänglich" sei.

Die BVT-Affäre

Nach einer Hausdurchsuchung am 28. Februar 2018 im BVT folgten mehrere Suspendierungen. Diese mussten anschließend zurückgenommen werden, die Hausdurchsuchung an sich wurde als unrechtmäßig eingestuft. Ein Untersuchungsausschuss beschäftigte sich daraufhin mit der Frage, wie weit das Vorgehen des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FP) und seines Generalsekretärs Peter Goldgruber politisch motiviert war, um „aufzuräumen“. Auch das Vertrauen der internationalen Partnerdienste litt, weshalb der „Berner Club“ den Prüfbericht in Auftrag gegeben hatte.