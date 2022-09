Prozess zu Karmasins Sport-Studien?

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht in Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (VP) die "Einfädlerin" in der Inseratenaffäre um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Auf einer Nebenfront rechnet Karmasins Anwalt nach einem entsprechenden Vorhabensbericht der WKStA demnächst mit einer Anklage.

Es geht um zwei Aufträge für das Sportministerium, für die die Meinungsforscherin nach ihrem Ausscheiden aus der Politik insgesamt 140.288 Euro in Rechnung gestellt hat. Die WKStA geht davon aus, dass sowohl der "Motivanalyse Bewegung und Sport" (mit 63.600 Euro im April 2020 abgerechnet) als auch der Studie "Frauen im Vereinssport" (mit 76.688 Euro im Juli 2021 abgerechnet) Verstöße gegen das Kartellrecht und gegen das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch vorangegangen sind. Der Vorwurf: Karmasin soll in beiden Fällen Beinschab und eine Berufskollegin zur Abgabe überhöhter und mit ihr akkordierter Anbote bewogen haben, mit dem Ergebnis, dass sie selbst jeweils als Bestbieterin den Zuschlag erhielt. Ebenfalls im Fokus der Anklagebehörde soll eine von Karmasin widerrechtlich bezogene, später refundierte Fortzahlung ihres Ministergehalts sein.

Wahlkampf im U-Ausschuss

Im Lichte der Tiroler Landtagswahl am 25. September standen gestern hitzige Debatten im U-Ausschuss zu VP-Korruption. Opposition und Grüne wollten wissen, wie die Tiroler Jungbauern aus dem NPO-Fonds an jene 800.000 Euro an Coronamitteln kamen, die man jetzt an den Bund zurückzahlen soll.

VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun sollte zudem zu Inseraten in parteinahen Magazinen befragt werden. Die VP-Fraktion, die am Vortag noch die Ausdehnung des Untersuchungszeitraums auf Werner Faymanns SP-Kanzlerschaft gefordert hatte, blockierte nun mit dem Hinweis auf den Prüfauftrag für die Bundesvollziehung.