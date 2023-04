Prozess gegen Ex-Ministerin Karmasin beginnt

Mit Karmasin steht nun erstmals eine Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz vor Gericht, Ermittlungen gegen weitere frühere VP-Politiker laufen noch. Der Prozess ist auf drei Tage anberaumt, ein Urteil soll am 9. Mai fallen. Der zuständige Richter Patrick Aulebauer ist auf Suchtgiftdelikte spezialisiert, ihm wurde der Karmasin-Akt zugeteilt, da die Wirtschaftsabteilung im Grauen Haus überlastet ist.

78.589,95 Euro bezogen

In der Verhandlung geht es nicht um Karmasins Rolle in der VP-Umfragenaffäre, wegen der sie auch in Untersuchungshaft war. In diesem Prozess muss die frühere Ministerin erklären, wieso sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt widerrechtlich eine Bezugsfortzahlung von 78.589,95 Euro bezogen hat. Dabei war Karmasin nach dem Ministeramt umgehend in ihren früheren Job als Meinungsforscherin zurückgekehrt, das Geld stand ihr folglich nicht zu. Bevor die Klage eingebracht wurde, refundierte Karmasin einen Großteil der Summe. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht darin keine tätige Reue, da die Rückzahlung zu spät erfolgt sei.

Der zweite Anklagekomplex umfasst drei Studien für das Sportministerium, für die Karmasin den Zuschlag erhalten hatte. Sie soll mit zwei Konkurrentinnen, eine davon ihre frühere Mitarbeiterin Sabine Beinschab, die Angebote abgesprochen haben. Ihr drohen bis zu drei Jahren Haft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.