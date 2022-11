Prozess gegen Chorherr, Benko und Tojner startet

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Chorherr vor, als grüner Stadtplanungssprecher und Gemeinderat in der Zeit der rot-grünen Stadtregierung "Projekte von Einzelnen günstig behandelt" zu haben. Es geht um Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch. Mehr dazu im Video:

Als Gegenleistung für erwartete Vorteile bei Widmungsverfahren sollen Investoren großzügige Spenden an den Verein S2Arch überwiesen haben – insgesamt 1,6 Millionen Euro. Der von Chorherr bis 2018 geführte Verein betreibt in Südafrika Schulen, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen.

Von Tojner bis Benko

Unter den angeklagten Investoren und Immobilienentwicklern befinden sich Erwin Soravia, Wilhelm Hemetsberger, Günter Kerbler, Michael Tojner und Rene Benko.

Letzterer wurde zuletzt von Thomas Schmid in einer Steuercausa vor der WKStA belastet und steht derzeit in Deutschland wegen der drohenden Insolvenz der Karstadt-Gruppe in den Schlagzeilen. An Chorherrs Verein soll Benko 100.000 Euro im Zusammenhang mit einem Grundstückskauf beim Wiener Hauptbahnhof gespendet haben.

Bei Tojner sieht die WKStA einen Kontext zwischen einer 56.000-Euro-Spende und dem umstrittenen Hochhausprojekt am Heumarkt. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Bis 20. Dezember sind elf Verhandlungstage angesetzt.