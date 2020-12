Prominente für Flüchtlingshilfe: "Wir haben Platz"

Nach hohen Kirchenvertretern, darunter Kardinal Christoph Schönborn, hat sich nun auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den desolaten Lagern auf der griechischen Insel Lesbos ausgesprochen.

"Setzen wir eine humanitäre Geste im Sinne erster Hilfe", sagte er in der "Kleinen Zeitung" Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Das könne nur heißen, "prioritär Familien mit Kindern herauszuholen". Das Argument der ÖVP, lieber in den Lagern zu helfen, ließ er nicht gelten: "Erstens funktioniert die Hilfe vor Ort nicht", zweitens sei Weihnachten, und "wir haben Platz genug". Auch Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler plädierte für die Aufnahme von 100 Flüchtlingsfamilien, "da fällt der türkisen Hälfte kein Zacken aus der Krone", sagte er in einem Interview. Die Grünen würden weiter Druck auf die ÖVP machen.

Druck baute auf Initiative des Neos-Abgeordneten Sepp Schellhorn auch eine Reihe Prominenter auf, die sich am Dienstag am Ballhausplatz vor dem Kanzleramt versammelten. Darunter Ex-Fußball-Nationalspieler Marc Janko ("Es wird Zeit, dass gehandelt wird"), Kabarettist Thomas Maurer, Liedermacher Ernst Molden, Autorin Julya Rabinowich, Gesamtkünstler Andre Heller, Perkussionist Martin Grubinger und Burgschauspieler Cornelius Obonya. Grubinger sagte, dass es in der Frage nicht um politische Zugehörigkeit, sondern um Anstand gehe. Fehlt dieser, müssten sich Kanzler und Regierung "irgendwann dafür verantworten".

"Herr Bundeskanzler, Ihre Politik des Händefaltens, Goschenhaltens geht nicht mehr", kritisierte Ex-VP-Abgeordneter Ferry Maier. Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SP) war auch die rot-pinke Wiener Regierung vertreten: "Die Stadt ist bereit, die Türen weit aufzumachen", betonte Letztere.